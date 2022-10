Durga Puja 2022: पूजा पंडाल में महात्मा गांधी को ‘महिषासुर’ के रूप में दिखाने पर मचा हंगामा, कोलकाता पुलिस ने उठाया यह कदम

Highlights कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल में गांधीजी को महिषासुर जैसा दिखाने पर विवाद छिड़ गया है। इस पर बोलते हुए आयोजकों ने कहा कि यह केवल एक संयोग था। इसे लेकर भाजपा और टीएमसी ने भी आपत्ति जताई है।

Durga Puja 2022:कोलकाता में दुर्गा पूजा में ‘महिषासुर’ की जगह महात्मा गांधी की तरह दिखने वाली एक प्रतिमा ने रविवार को राष्ट्रपिता की जयंती पर विवाद खड़ा कर दिया है।

दक्षिण पश्चिम कोलकाता के रूबी क्रॉसिंग के निकट, अखिल भारतीय हिंदू महासभा पूजा के आयोजकों ने शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस के निर्देशानुसार गांधी की तरह दिखने वाली मूर्ति के रूप में बदलाव कर दिया।

आयोजकों ने कहा कि समानताएं होना ‘‘केवल एक संयोग’’ था। आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं के अनुसार, देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। इससे पहले दिन के समय एक पत्रकार ने कोलकाता पुलिस को टैग करते हुए दुर्गा प्रतिमा की एक तस्वीर ट्वीट की थी।

Absolutely disgusting and filthy that a #DurgaPujo pandal organised by Hindu Mahasabha in Kolkata used #Gandhi's face in place of Mahishasura.



Shocking is that no action has been taken by the West Bengal Govt. pic.twitter.com/MX3djJYkbW