एयर इंडिया में नशे में धुत्त शख्स ने महिला यात्री पर किया पेशाब, अमेरिका से दिल्ली लौट रहा था विमान, पुलिस में शिकायत दर्ज

Highlights एयर इंडिया के मुताबिक घटना 26 नवम्बर 2022 की है। विमान अमेरिका से दिल्ली जा रहा था। एयर इंडिया ने पुरुष यात्री को 'नो-फ्लाई लिस्ट' में डालने की सिफारिश की है।

नई दिल्लीः एयर इंडिया के बिजनेस क्लास में एक महिला सह-यात्री पर नशे में धुत एक पुरुष यात्री द्वारा पेशाब करने का मामला सामने आई है। एयर इंडिया के मुताबिक घटना 26 नवम्बर 2022 की है। विमान जॉन एफ कैनेडी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (जेएफके,यूएस) से दिल्ली आ रही थी। इसी दौरान बिजनेस क्लास में यात्रा कर रही एक महिला पर पुरुष सह-यात्री ने शराब के नशे में उसपर पेशाब किया।

एयर इंडिया के अधिकारी ने एएनआई को बताया कि एयर इंडिया ने 26 नवंबर को हुई घटना के संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। विमान जेएफके (यूएस) से दिल्ली जा रहा था।

An inebriated male passenger urinated on a female co-passenger in Air India's business class on Nov 26, 2022



Air India has lodged a police complaint regarding the incident which took place on Nov 26 when the flight was on its way from JFK (US) to Delhi: Air India official to ANI pic.twitter.com/XE55X6ao0b