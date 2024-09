मणिपुर के इंफाल पश्चिम जिले में ड्रोन से बम गिराए गए, तीन लोग घायल, सुरक्षा को लेकर कांग्रेस ने जताई चिंता

Highlights मणिपुर के इंफाल पश्चिम जिले में सोमवार को एक संदिग्ध ड्रोन हमले में तीन लोग घायल सेनजाम चिरांग इलाके में हुआ यह हमला पिछले कुछ दिनों में ड्रोन से जुड़ी दूसरी घटना है सुरक्षा बल हमले का जवाब देने के लिए इलाके में हैं

इंफाल: मणिपुर के इंफाल पश्चिम जिले में सोमवार को एक संदिग्ध ड्रोन हमले में तीन लोग घायल हो गए। सेनजाम चिरांग इलाके में हुआ यह हमला पिछले कुछ दिनों में ड्रोन से जुड़ी दूसरी घटना है।

मणिपुर पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि इंफाल पश्चिम जिले के सेनजाम चिरांग मनिंग लीकाई में ड्रोन का उपयोग करके किए गए इसी तरह के बम हमले में तीन नागरिक घायल हो गए। सुरक्षा बल हमले का जवाब देने के लिए इलाके में हैं।

पुलिस ने कहा कि ड्रोन से कम से कम दो विस्फोटक गिराए गए, जिसमें 23 वर्षीय महिला समेत तीन लोग घायल हो गए। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। हमले को विफल करने के लिए सुरक्षा बलों को घटनास्थल पर तैनात किया गया है। इसके अलावा, उग्रवादियों ने पास की पहाड़ी से गांव पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिसके कारण सुरक्षा बलों को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी।

Today (02.09.2024) in a similar bomb attack using drones at Senjam Chirang Maning Leikai, Imphal West District, three civilians were injured. Security forces are in the area to repulse the attack.