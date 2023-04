Interceptor Missile: वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफल, दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को भांपना, जानें क्या है खासियत

Highlights दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को भांपना और उसे बेअसर करना था। भारत को बीएमडी नौसेनिक क्षमता वाले देशों के कुलीन क्लब में शामिल किया जा सके। डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और अन्य इकाइयों को बधाई दी।

Interceptor Missile: ओडिशा के तट से समुद्र आधारित अंत: वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफल रहा है। रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया।

Prior to this, DRDO successfully demonstrated a land-based BMD system with the capability to neutralise ballistic missile threats, emerging from adversaries. — ANI (@ANI) April 22, 2023

उसने कहा, “परीक्षण का मकसद एक दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को भांपना और उसे बेअसर करना था, ताकि भारत को बीएमडी नौसेनिक क्षमता वाले देशों के कुलीन क्लब में शामिल किया जा सके।” रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोत आधारित बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (बीएमडी) क्षमताओं के सफल परीक्षण में शामिल डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और अन्य इकाइयों को बधाई दी।

🇮🇳🚀 The #DRDO and #IndianNavy successfully conducted a maiden flight of the sea-based endo-atmospheric interceptor missile.



It allowed India to enter the elite club of nations which have naval BMD capability. pic.twitter.com/lTLhLRxqsR — Sputnik India (@Sputnik_India) April 22, 2023

#DRDO and Indian Navy today successfully conducted a maiden flight trial of sea-based endo-atmospheric interceptor missile off the coast of Odisha in the BoB.

The purpose of the trial was to engage and neutralize a hostile ballistic missile threat thereby pic.twitter.com/bEA6TYAOBU — Defence Decode® (@DefenceDecode) April 22, 2023

Web Title: DRDO, Indian Navy successfully test flight sea-based endo-atmospheric interceptor missile maiden flight trial coast of Odisha in Bay of Bengal on April 21