'न्याय का मजाक मत बनाओ..', ट्रायल में 4 साल की देरी पर सुप्रीम कोर्ट की NIA को फटकार

नई दिल्ली: 4 साल बाद जेल से बाहर आए आरोपी के लिए ट्रायल पर हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) को कड़ी फटकार लगाई है। आरोपी के विरुद्ध गैर-कानूनी गतिविधि एक्ट, 1967 के तहत दर्ज हुआ था। इसी केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि न्याय के लिए आप मजाक न बनाएं और कहा कि भले ही आरोपी पर गंभीर अपराध करने का आरोप है, फिर भी उसे त्वरित सुनवाई का अधिकार है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमशेद बुरजोर पारदीवाला ने सुनवाई के दौरान केंद्रीय एजेंसी से कहा कि आप ने न्याय का मजाक बनाकर रख दिया है। आप राज्य हैं और आप एनआईए हैं। आरोपी को तुरंत सुनवाई का अधिकार है, चाहे उसने किसी भी तरह का अपराध किया हो। हो सकता है कि उसने कोई गंभीर अपराध किया हो, लेकिन मुकदमा शुरू करने का दायित्व आपका है। वह पिछले चार साल से जेल में है। आज तक, आरोप तय नहीं किया गया है।

