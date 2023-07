दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने पर DMRC ने यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन को लेकर जारी किया परामर्श, ट्वीट कर कही ये बात

Highlights डीएमआरसी ने कहा कि यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन तक जाने वाली सड़क वर्तमान में दुर्गम है। यमुना में जलस्तर के 208.48 मीटर तक बढ़ गया है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने के मद्देनजर दिल्ली सचिवालय में भी पानी भर गया है।

नई दिल्ली: दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो रेल कॉपोरेशन ने गुरुवार को यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन को लेकर एक परामर्श जारी किया है। डीएमआरसी ने ट्वीट कर लिखा, "यमुना नदी के बढ़ते जल स्तर के कारण यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन तक जाने वाली सड़क वर्तमान में दुर्गम है। कृपया तदनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं और वैकल्पिक मार्गों पर विचार करें। हालाँकि, इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध है।"

Due to the escalating water levels of the Yamuna River, the approach road leading to Yamuna Bank Metro Station is currently inaccessible. Kindly plan your journey accordingly and consider alternate routes. However, interchange facility is available.