DMK Manifesto Release: पेट्रोल और डीजल के घटेंगे दाम, तमिल भाषा में होंगे सरकारी एग्जाम, जानें और क्या-क्या हुई घोषणाएं

DMK Manifesto Release: तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने अपना घोषणापत्र लॉन्च कर दिया है। डीएमके का घोषणापत्र राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, डीएमके सांसद कनिमोझी और अन्य पार्टी नेताओं की उपस्थिति में जारी किया गया। इसके साथ ही तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी ने आगामी आम चुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी की। इनमें उत्तरी चेन्नई से कलानिधि वीरस्वामी, दक्षिण चेन्नई से थमिजाची थंगापांडियन, सेंट्रल चेन्नई से दयानिधि मारन, श्रीपेरुम्बुदूर से टीआर बालू, तिरुवनमलाई से अन्नादुरई, नीलगिरी से ए राजा, और थूथुकुडी से कनिमोझी चुनाव लड़ लिया है।

आगामी लोकसभा चुनाव के लिए घोषणापत्र का अनावरण करने के बाद डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा, "डीएमके का घोषणापत्र हमेशा हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। मैं घोषणापत्र समिति का नेतृत्व करने की अनुमति देने के लिए हमारे नेता एमके स्टालिन को धन्यवाद देता हूं और समिति के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। हम देखा कि इस द्रविड़ मॉडल सरकार ने राज्य के लोगों के लिए कितना कुछ किया है। यह चुनाव घोषणापत्र हमें अपने द्रविड़ मॉडल को पूरे भारत में ले जाने में मदद करेगा। मुझे न केवल तमिलनाडु में 40 सीटें हासिल होंगी बल्कि अच्छी संख्या में सीटें हासिल होंगी देश भी।''

DMK releases first list of candidates and manifesto for Lok Sabha elections



