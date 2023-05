भावुक हुए कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार, कांग्रेस के बड़े नेताओं को लेकर कही ये बात, देखें वीडियो

Highlights कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जारी मतगणना के रुझानों के अनुसार कांग्रेस स्पष्ट बहुमत हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है। डीके शिवकुमार राज्य विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की आसान जीत पर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि हम अपना अगला कदम कांग्रेस कार्यालय में तय करेंगे।

बेंगलुरु: कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए जारी मतगणना के रुझानों के अनुसार कांग्रेस स्पष्ट बहुमत हासिल करने की दिशा में बढ़ रही है। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध ताजा रुझानों के अनुसार, राज्य की 224 विधानसभा सीट में से कांग्रेस 128 पर, जबकि भाजपा 66 पर आगे है। इस बीच कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार राज्य विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की आसान जीत पर भावुक हो गए।

एएनआई द्वारा साझा वीडियो में शिवकुमार कह रहे हैं, "मैंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को आश्वासन दिया था कि मैं कर्नाटक के लिए अपना करूंगा। सोनिया गांधी का जेल में मुझसे मिलने आना मैं नहीं भूल सकता। कांग्रेस कार्यालय हमारा मंदिर है। हम अपना अगला कदम कांग्रेस कार्यालय में तय करेंगे। मैं सिद्धारमैया सहित अपने राज्य के सभी नेताओं को धन्यवाद देता हूं।"

#WATCH | Karnataka Congress President DK Shivakumar gets emotional on his party's comfortable victory in state Assembly elections pic.twitter.com/ANaqVMXgFr