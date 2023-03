असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी को अयोग्य करार दिया गया, बोले अखिलेश यादव

Highlights अखिलेश यादव ने कहा कि यह महंगाई और बेरोजगारी के वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए किया जाता है। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा।

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद शुक्रवार को कहा कि यह महंगाई और बेरोजगारी के वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए किया जाता है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने भाई राहुल को लेकर कहा कि गांधी परिवार के रगों में जो खून दौड़ता है, उसकी एक खासियत है कि यह परिवार कभी नहीं झुका और कभी नहीं झुकेगा।

वहीं, समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, उद्धव ठाकरे ने कहा, "राहुल गांधी की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। चोर कहना हमारे देश में एक अपराध हो गया है। चोर और लुटेरे अभी भी आजाद हैं और राहुल गांधी को सजा मिल गई। यह लोकतंत्र की सीधी हत्या है। सभी सरकारी तंत्र दबाव में हैं। यह तानाशाही के अंत की शुरुआत है। केवल लड़ाई को दिशा देनी है।"

