चार धाम यात्रा के दौरान हिमालय में दुर्घटनाओं से बचने के लिए डीजीसीए की तैयारी, हेलीकॉप्टर पायलटों के लिए दिशा-निर्देश जारी

By अंजली चौहान | Published: May 30, 2023 10:41 AM

चार धाम यात्रा के दौरान हिमालय में होने वाले हादसों से बचने के लिए डीजीसीए ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि किसी भी तरह की घटना से निपटा जा सकें।

photo credit: twitter