अब हवाई सफर होगा लंबा, DGCA ने एयरलाइनों को जारी की एडवाइजरी; जानें क्यों

DGCA Issues Advisory: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने आज एयरलाइनों को एक परामर्श जारी किया, जिसमें उनसे यात्रियों के लिए उचित संचार और उड़ान के दौरान खानपान सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया। क्योंकि पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र के बंद होने के कारण अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में अधिक समय लग रहा है। पाकिस्तान द्वारा भारतीय वाहकों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करने के कारण, उड़ान का समय - विशेष रूप से दिल्ली जैसे उत्तरी शहरों से प्रस्थान करने वाली सेवाओं के लिए - बढ़ गया है।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, DGCA ने एयरलाइनों को विस्तारित उड़ान अवधि और अतिरिक्त तकनीकी ठहरावों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए विशिष्ट यात्री देखभाल उपाय करने की सलाह दी है।

