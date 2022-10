देवेंद्र फड़नवीस ने कहा, "महाविकास अघाड़ी सरकार में फैले भ्रष्टाचार के कारण कई बड़े प्रोजेक्टस राज्य के बाहर गये, हमारे कारण नहीं"

Highlights देवेंद्र फड़नवीस ने सूबे से बाहर जा रहे औद्योगिक प्रोजेक्ट्स का ठीकरा उद्धव सरकार पर फोड़ा ये अफवाह फैलाई गई है कि बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे कारण दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं, यह एकदम गलत है सच्चाई तो यह है कि महाविकास अघाड़ी सरकार में फैले भ्रष्टाचार के कारण यहां कोई आना नहीं चाहता था

मुंबई:महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने सूबे से बाहर जा रहे औद्योगिक प्रोजेक्ट्स का ठीकरा पूर्ववर्ती सरकार पर फोड़ते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार के भ्रष्ट शासन के कारण सूबे को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। डिप्टी सीएम फड़नवीस ने कहा कि जब से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना-भाजपा सरकार बनी है, ये अफवाह फैलाई गई है कि बड़े प्रोजेक्ट्स दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है।

फड़नवीस ने कहा कि हम इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि कौन हमारे खिलाफ इस तरह की साजिश कर रहा है लेकिन जो लोग हमारे खिलाफ ऐसा कर रहे हैं, वही इन सबके पीछे जिम्मेदार हैं। इस संबंध में प्रेस से बात करते हुए देवेंद्र फड़नीस ने कहा, "यह पूरी तरह से झूठी बात बनाई जा रही है कि जब से हमारी सरकार के सत्ता में आई है, महाराष्ट्र से बड़े-बड़े प्रोजेक्ट जा रहे हैं। यह बिल्कुल भी सच नहीं है। इस तरह की जितनी भी परियोजनाओं का नुकसान हुआ है, उसके लिए सीधे तौर पर पिछली (महा विकास अघाड़ी) सरकार को दोषी ठहराया जाना है।"

A false narrative is being created that after our government came to power, big projects are going out of Maharashtra. It's not true. The previous (Maha Vikas Aghadi) government is to be blamed for the loss of projects: Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis (1/3) pic.twitter.com/J2fWSKcfNu