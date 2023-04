'राजनीति आएगी और जाएगी लेकिन...', शरद पवार को लेकर देवेंद्र फड़नवीस ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

Highlights शरद पवार के बयान के बाद कांग्रेस नेता अल्का लांबा के ट्वीट पर विवाद हो गया है। लांबा के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए देवेंद्र फड़नवीस ने राहुल गांधी पर भारत की राजनीतिक संस्कृति को विकृत करने का आरोप लगाया है।

मुंबईः गौतम अडानी और सावरकर पर राहुल गांधी के बयान के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस अपनी ही सहयोगी पार्टियों के निशाने पर आ चुकी है। राहुल गांधी की सावरकर पर टिप्पणी को लेकर सहयोगी शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) पहले ही अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी है, अब शरद पवार के अडानी के पक्ष में दिए बयान पर भी वह घिर चुकी है।

दरअसल कांग्रेस नेता अलका लांबा ने शरद पवार पर अप्रत्यक्ष तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि 'लालची' और डरे हुए लोग की सत्ता के गुण गा रहे हैं। लांबा के इस बयान के बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और राहुल गांधी पर भारत की राजनीतिक संस्कृति को बिगाड़ने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि 'राजनीति आएगी और जाएगी लेकिन 35 साल के अपने लंबे समय से सहयोगी और भारत के सबसे वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं में से एक और महाराष्ट्र के 4 बार के मुख्यमंत्री पर कांग्रेस नेता का ट्वीट भयावह है।” फड़नवीस ने कहा कि राहुल गांधी भारत की राजनीतिक संस्कृति को विकृत कर रहे हैं।

Politics will come and go but this Tweet by a Congress leader on their long standing ally of 35 years and one of the India’s senior most political leaders and a 4 time CM of Maharashtra is appalling.@RahulGandhi is perverting India’s political culture ❗️ pic.twitter.com/84olg5FYOc