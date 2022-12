साकेत गोखले की गिरफ्तारी को लेकर डेरेक ओ'ब्रायन ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, कहा- कोई आश्चर्य नहीं कि सुप्रीम कोर्ट...

Highlights साकेत गोखले ने आरटीआई के माध्यम से कथित रूप से प्राप्त जानकारी के बारे में एक न्यूज क्लिप ट्वीट किया था ट्वीट में दावा किया गया था कि पुल गिरने के बाद पीएम मोदी की मोरबी यात्रा पर 30 करोड़ रुपये खर्च हुए थे डेरेक ओ'ब्रायन ने कहा कि भाजपा के मुख्यमंत्री और एक अभिनेता से भाजपा सांसद बने गुजरात चुनाव के दौरान सांप्रदायिक पित्त फैलाया

नई दिल्ली: टीएमसी सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने शुक्रवार को चुनाव आयोग पर निशाना साधा। हाल ही में गुजरात पुलिस ने टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले को मोरबी पुल हादसे के बारे में उनके ट्वीट से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद गुरुवार को कोर्ट में पेश किए जाने के बाद गोखले को जमानत मिल गई थी, लेकिन जल्द ही मोरबी पुलिस द्वारा दर्ज एक अन्य मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।

साकेत गोखले ने आरटीआई के माध्यम से कथित रूप से प्राप्त जानकारी के बारे में एक न्यूज क्लिप ट्वीट किया था जिसमें दावा किया गया था कि पुल गिरने के बाद पीएम मोदी की मोरबी यात्रा पर 30 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। गोखले ने ट्वीट करते हुए लिखा, "आरटीआई से पता चलता है कि मोदी के कुछ घंटों के मोरबी दौरे पर 30 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसमें से 5.5 करोड़ रुपये विशुद्ध रूप से स्वागत, इवेंट मैनेजमेंट और फोटोग्राफी के लिए थे।"

Shocking: How India changed policy & tacitly supported ivory trade for importing cheetahs from Namibia. In Sep, India got 8 cheetahs from Namibia. Reportedly, as part of the deal, Namibia asked India’s help on legalizing ivory trade. I filed an RTI for a copy of the MoU (1/4) pic.twitter.com/UXhRnqDFg9

वहीं, टीएमसी सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने ट्वीट करते हुए लिखा, "भाजपा के मुख्यमंत्री और एक अभिनेता से भाजपा सांसद बने गुजरात चुनाव के दौरान सांप्रदायिक पित्त फैलाया। ईसी क्या करता है? देखो। तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले को गुजरात पुलिस द्वारा दायर एक मामले में जमानत मिल गई है और वह हवाईअड्डे जा रहे थे। ईसी क्या करता है? गिरफतार करो उसे। कोई आश्चर्य नहीं कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को कठपुतली समझता है।"

BJP CM & an actor turned BJP MP spread communal bile during Gujarat election.

What does EC do ? Look away @SaketGokhale of @AITCofficial gets bail in one case filed by Gujarat Police & was on his way to airport.

What does EC do? Arrest him



No wonder SC thinks EC is stooge