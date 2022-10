यूपी में मदरसा सर्वे पर देवबंद और प्रशासन आमने-सामने, देवबंद ने कहा, "हमारा मदरसा अवैध नहीं"

Highlights सहारनपुर के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने देवबंद के मदरसे को अवैध बताया जवाब में देवबंद के अशरफ उस्मानी ने कहा कि हमारा मदरसा पूरी तरह से वैध है, यह गलत प्रचार है अशरफ उस्मानी ने कहा कि हम यूपी सरकार के साथ और सरकार हमारे साथ खड़ी है

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा करवाये जा रहे मदरसों के सर्वे में आज उस समय विवाद पैदा हो गया, जब यूपी के सहारपुर स्थित दारुल उलूम देवबंद को जिला अल्पसंख्यक विभाग द्वारा अवैध बता दिया गया। प्रशासन के इस फैसले पर गहरी आपत्ति दर्ज करवाते हुए देवबंद के अशरफ उस्मानी ने कहा कि हम यूपी सरकार द्वारा करवाये जा रहे मदरसों के सर्वे के साथ खड़े हैं लेकिन कुछ लोग बदनीयती के कारण देवबंद के मदरसों को अवैध होने की गलत अफवाह फैला रहे हैं, जिसका हम विरोध करते हैं।

अशरफ उस्मानी ने कहा, "यह सर्वे किसी मदरसे को वैध या अवैध घोषित करने के लिए नहीं बल्कि उनका संज्ञान लेने के लिए किया जा रहा है लेकिन कुछ लोगों ने दारुल उलूम देवबंद को अवैध घोषित करने का दुष्प्रचार किया है। राज्य सरकार हमारे साथ खड़ी है।"

