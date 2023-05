दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद छाया घना कोहरा, वैशाख में ही सावन जैसा मौसम, तापमान गिरकर हुआ 22 डिग्री

By आजाद खान | Published: May 4, 2023 08:13 AM

मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली-एनसीआर में आज भी बादल छाए रह सकते है और यहां आज भी बारिश हो सकती है। ऐसे में आईएमडी का कहना है कि शुक्रवार को यहां के लोगों को बारिश से राहत मिलने वाली है।

फोटो सोर्स: ANI