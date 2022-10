डेंगू मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मौसम्बी जूस चढ़ानेवाले अस्पताल पर बुलडोजर चलाने का आदेश, विध्वंस का नोटिस जारी किया गया

Highlights विकास प्राधिकरण ने अस्पताल को गिराने का नोटिस जारी किया है। जूस चढ़ाने के बाद डेंगू के मरीज की मौत हो गई थी। अधिकारियों शुक्रवार तक अस्पताल को खाली करने का आदेश दिया है।

प्रयागराजः उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में डेंगू मरीज को प्लेटलेट्स की जगह मौसम्बी जूस चढ़ाने वाले निजी अस्पताल पर अब बुलडोजर चलेगा। विकास प्राधिकरण ने उस अस्पताल (ग्लोबल अस्पताल) को गिराने का नोटिस जारी किया है जहां इलाज के दौरान डेंगू के एक मरीज की मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों का आरोप था कि मरीज को प्लेटलेट्स की जगह ड्रिप में मौसम्बी जूस चढ़ाया गया। अस्पताल को अब विध्वंस का नोटिस मिला है। पत्र के मुताबिक अस्पताल का निर्माण बिना अनुमति कराया गया।

अधिकारियों शुक्रवार तक अस्पताल को खाली करने का आदेश दिया है। पिछले सप्ताह प्रारंभिक जांच के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया था। ऐसे मामले में लिप्त 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडेय ने बताया कि आरोपी अलग-अलग ब्लड बैंकों से प्लाज्मा लेकर पाउच में डालकर प्लेटलेट के तौर पर प्लाज्मा बेचता था।

In UP's Prayagraj, the development authority has issued demolition notice to the the hospital where a dengue patient died during treatment. Family of the deceased had alleged that the patient was given Mosambi juice in the drip instead of platelets. pic.twitter.com/T5a34EtIyY