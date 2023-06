खेल मंत्री ठाकुर के साथ पहलवानों की बैठक खत्म, पहलवान पूनिया और साक्षी ने क्या कहा, देखें वीडियो

Highlights 28 मई की रात को हम पर जितने भी मामले दर्ज़ हुए हैं वह वापस लेने की भी बात कही है। हमारा प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा। दिल्ली पुलिस पहलवानों के खिलाफ 28 मई को दायर एफआईआर वापिस लेगी।

नई दिल्लीः ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया की अगुवाई में शीर्ष पहलवानों ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। ठाकुर के साथ पहलवानों की लंबी बैठक खत्म हो गई है। बजरंग, रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक और उनके पहलवान पति सत्यव्रत कादियान बैठक के लिए ठाकुर के घर पहुंचे।

पहलवान बजरंग पूनिया केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात कर उनके घर से निकल गए हैं। पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि हमें पुलिस द्वारा 15 जून तक जांच पूरी किये जाने तक अपना प्रदर्शन स्थगित करने के लिए कहा गया है। दिल्ली पुलिस पहलवानों के खिलाफ 28 मई को दायर एफआईआर वापिस लेगी।

#WATCH | We had a discussion on some issues. Police investigation should be completed by 15th June and the minister has requested us not to hold protests until then. He also said the security of female wrestlers will be taken care of. We have requested that all FIRs against… pic.twitter.com/rPXCpPcMwU