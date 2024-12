Delhi weather update: दिल्ली में रात 2.30 बजे से भारी बारिश?, सड़क पर पानी ही पानी, ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी

Highlights दिल्ली- एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में रात करीब ढाई बजे बारिश शुरू हुई। दक्षिण, मध्य और उत्तरी दिल्ली के कई इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय ने 11 मिमी और पूसा ने 9.5 मिमी बारिश दर्ज की।

Delhi weather update: राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार को हुई बारिश के बीच दिल्ली में ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी कर दिया गया। बारिश के कारण कई इलाकों पर यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने दिन के लिए अभी और अधिक बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बारिश के कारण दक्षिण, मध्य और उत्तरी दिल्ली के कई इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली- एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में रात करीब ढाई बजे बारिश शुरू हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे तक जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी के प्राथमिक मौसम केंद्र सफदरजंग स्थित वेधशाला में 9.1 मिलीमीटर (मिमी) बारिश दर्ज की गई।

#DelhiRains | Rain lashes parts of #Delhi and NCR



Heavy water logging witnessed as rain continues to lash parts of Delhi.#DelhiNCRpic.twitter.com/iEtThdCJW7 — DD News (@DDNewslive) December 27, 2024

#WATCH | Heavy water logging witnessed in the Burari area as rain continues to lash parts of Delhi. pic.twitter.com/RL2u3V3tiD— ANI (@ANI) December 27, 2024

पालम वेधशाला ने 8.4 मिमी, लोधी रोड ने 10.8 मिमी, रिज ने नौ मिमी, दिल्ली विश्वविद्यालय ने 11 मिमी और पूसा ने 9.5 मिमी बारिश दर्ज की। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं के साथ इसके संपर्क के कारण दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) सहित उत्तर-पश्चिम तथा मध्य भारत में हल्की से मध्यम बारिश एवं बादलों की गरज के साथ बारिश जारी है।

Parts of #Delhi receive light rain showers; Visuals from Vijay Chowk.



Rain lashes out parts of #Delhi



Light rain and dense fog in New Delhi brought pleasant weather, while reducing pollution levels



📷Rajesh Mehta pic.twitter.com/pw3wNONN7u— The Times Of India (@timesofindia) December 27, 2024

मौसम विभाग ने दिन में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है और ‘आरेंज अलर्ट’ जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह नौ बजे वायु गुणवत्ता 372 के साथ ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई।

बृहस्पतिवार शाम चार बजे 24 घंटे का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 345 दर्ज किया गया। एक्यूआई को शून्य से 50 के बीच ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है। भाषा यासिर नरेश नरेश

