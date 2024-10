Delhi Water Cut: दिल्ली के कई हिस्सों में आज नहीं मिलेगा पानी, दिवाली से पहले पानी के किल्लत से परेशान लोग; देखें लिस्ट

Delhi Water Cut: राजधानी दिल्ली में दिवाली से पहले लोगों को बड़ा झटका लगा है क्योंकि रविवार, 27 अक्टूबर को राजधानी के कई इलाकों में पानी नहीं आ रहा है। नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) के अधिकार क्षेत्र में आने वाले दिल्ली के कई इलाकों में रविवार को पानी की आपूर्ति नहीं होगी। जानकारी के अनुसार, रखरखाव कार्य के कारण रविवार को दिल्ली के कई इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित हुई। इसके कारण कई इलाके प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि यह समय दिवाली का है जिसमें लोग घरों की साफ -सफाई करते हैं तो ऐसे में पानी का बंद होना लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनकर सामने आया है।

इन इलाकों में नहीं आएगा पानी

जिन इलाकों में पानी की आपूर्ति नहीं होगी, उनमें जोर बाग, लोधी कॉलोनी, बी के दत्त कॉलोनी, कर्बला, अलीगंज, गोल्फ लिंक्स, भारती नगर, पंडारा पार्क, पंडारा रोड, बापा नगर, काका नगर, हाईकोर्ट, लक्ष्मी बाई नगर, ईस्ट किदवई नगर, वेस्ट किदवई नगर, तुगलक क्रिसेंट, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, रविंदर नगर, खान मार्केट, लोधी एस्टेट और आसपास के इलाके शामिल हैं। नगर निगम ने निवासियों से इस अवधि के दौरान पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने का आग्रह किया है।

बयान के अनुसार, प्रभावित इलाकों के निवासी काली बाड़ी मार्ग स्थित एनडीएमसी वाटर सप्लाई कंट्रोल रूम से संपर्क करके पानी के टैंकर या पानी की ट्रॉली मंगवा सकते हैं।

शनिवार को भी शहर के कई इलाकों में रखरखाव कार्य के कारण पानी की आपूर्ति बाधित रही। डीजेबी के अनुसार, पिलर नंबर 415 से सटे राजौरी गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास एक नई स्थापित 800 मिमी व्यास वाली लूप लाइन पर इंटरकनेक्शन कार्य के कारण पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई।

Due to the shut down of water treatment plant of DJB at Sonia Vihar, water supply in #NDMC area is severely affected. Residents are requested to use water judiciously & limit the utilisation of water only for the most essential requirements. pic.twitter.com/924MvWDOTm