Independence Day 2023: दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवायजरी, जानें कौन से रास्ते रहेंगे बंद

Highlights दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर यातायात परामर्श जारी किया लाल किला के आसपास के रास्ते 15 अगस्त को 4 बजे से 10 बजे तक बंद रहेंगे निजामुद्दीन खट्टा और वजीराबाद ब्रिज के बीच भारी वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। परामर्श के मुताबिक, लाल किला के आसपास के रास्ते आम जनता के लिये तड़के चार बजे से लेकर पूर्वाह्न 10 बजे तक बंद रहेंगे। प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे।

इसमें कहा गया है कि यहां के रास्ते केवल अधिकृत वाहनों के लिए खुले रहेंगे। रविवार को जारी परामर्श के मुताबिक, नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निशाद राज मार्ग, एस्प्लेनेड रोड और इसके लिंक रोड से नेताजी सुभाष मार्ग, राजघाट से आईएसबीटी तक रिंग रोड और आईएसबीटी से आईपी फ्लाईओवर तक बाहरी रिंग रोड मंगलवार को सामान्य यातायात के लिए बंद रहेंगे।

