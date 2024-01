Delhi RS Election 2024: निर्विरोध चुने जाएंगे संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और एनडी गुप्ता!, जानें क्या है गणित और भाजपा और कांग्रेस के पास क्या है स्थिति

Highlights छह साल का कार्यकाल 27 जनवरी को समाप्त हो रहा है। 10 को नामांकन जांच की जाएगी। 9 जनवरी पर्चा दाखिला करने की अंतिम तारीख है।

Delhi RS Election Rajya Sabha Election 2024: संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और एनडी गुप्ता ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया और समीकरण हिसाब से निर्विरोध चुना जाना तय है। आयोग ने कहा कि जरूरत पड़ने पर चुनाव 19 जनवरी को होंगे। सिंह, सुशील कुमार गुप्ता और नारायण दास (सभी आम आदमी पार्टी से) का छह साल का कार्यकाल 27 जनवरी को समाप्त हो रहा है।

आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह, स्वाति मालीवाल और एनडी गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। सुशील कुमार गुप्ता को दोबारा टिकट नहीं दिया गया है। स्वाति मालीवाल को सुशील कुमार गुप्ता की जगह प्रत्याशी बनाया गया है। 9 जनवरी पर्चा दाखिला करने की अंतिम तारीख है। 10 को नामांकन जांच की जाएगी।

.@SanjayAzadSln, @SwatiJaiHind & @AAPNDGupta filed their nominations for Rajya Sabha today.



Wishing them all the strength in representing the voice of common citizens of India to the upper house. pic.twitter.com/IAVLkwMjQi