गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग बुझाने की कोशिश जारी, स्थानीय निवासियों ने कही ये बात, देखें वीडियो

Highlights दमकल गाड़ियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने साइट पर पहुंच प्रतिबंधित कर दी, जिससे दर्शकों को इकट्ठा होने और वीडियो रिकॉर्ड करने से रोका गया। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग लगने का सिलसिला जारी है।

नई दिल्ली: दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर आग लगने का सिलसिला जारी है। फिलहाल, आग बुझाने की कोशिशें जारी। जानकारी के अनुसार, रविवार शाम को यहां आग लगी थी। समाचार एजेंसी एएनआई ने दिल्ली फायर सर्विस एसओ नरेश कुमार के अनुसार बताया कि आग लैंडफिल में पैदा हुई गैस के कारण लगी थी। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं।

दमकल गाड़ियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने साइट पर पहुंच प्रतिबंधित कर दी, जिससे दर्शकों को इकट्ठा होने और वीडियो रिकॉर्ड करने से रोका गया।

निवासियों ने सांस लेने में कठिनाई और क्षेत्र में प्रदूषण के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों का हवाला देते हुए आग के कारण स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं पर चिंता व्यक्त की। कुछ लोगों ने प्रदूषण और स्वच्छता जैसे दैनिक मुद्दों को संबोधित करने के बजाय चुनावों पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने की आलोचना की।

#WATCH | Delhi: A local resident, Nazra says, "I live here and the smoke is causing discomfort to the eyes...We are also having difficulties in breathing. The entire colony is disturbed. Last time, when the landfill caught fire, there were casualties..." pic.twitter.com/n050So72KV

एएनआई से बात करते हुए स्थानीय निवासी नाज़रा कहती हैं, "मैं यहां रहता हूं और धुएं से आंखों में परेशानी हो रही है...हमें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। पूरी कॉलोनी परेशान है। पिछली बार, जब लैंडफिल में आग लगी, तो हताहत हुए।"

#WATCH | Delhi: A local resident says, "We are facing difficulties in breathing due to the smoke caused by the fire. We are unable to talk due to pollution...The fire has been continuing since yesterday morning. The administration has not done anything...We want the government to… pic.twitter.com/ZliVAiabG8