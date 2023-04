COVID19: दिल्ली में दर्ज कोरोना के दैनिक मामले 15 महीनों में सबसे अधिक, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2 की मौत

Highlights दिल्ली में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,396 नए मामले सामने आये संक्रमण की दर 31.9 प्रतिशत रही, जो 15 महीनों में सबसे अधिक है वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 660 नए मामले दर्ज हुए हैं

नई दिल्ली: दिल्ली में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1,396 नए मामले सामने आये जबकि संक्रमण की दर 31.9 प्रतिशत रही, जो 15 महीनों में सबसे अधिक है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों से यह जानकारी मिली। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले साल 14 जनवरी को संक्रमण दर 30.6 प्रतिशत थी।

स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली में नये मामले सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 20,21,593 हो गई और पांच लोगों के दम तोड़ने के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 26,560 हो गई है। बुलेटिन में दिया गया है कि दम तोड़ने वालों में एक की मौत का प्राथमिक कारण कोविड-19 था, जबकि अन्य चार की मौत आकस्मिक कारणों से हुई। विभाग ने शुक्रवार को बुलेटिन जारी नहीं किया।

राष्ट्रीय राजधानी में बृहस्पतिवार को कोविड के 1,527 नये मामले आये थे जबकि संक्रमण से दो लोगों की मौत हुई थी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, सात महीनों में पहली बार दिल्ली में बुधवार को पहली बार एक दिन में संक्रमितों की संख्या 1,000 को पार कर गई। दिल्ली में संक्रमण की दर 23.8 प्रतिशत रही।

1,396 fresh Covid19 infections in Delhi in the last 24 hours; Active caseload at 4,631 while the Positivity rate is at 31.9% pic.twitter.com/sccW3eHMin