संपत्ति से लेकर विवाह पंजीकरण तक अब केवल महिला सब-रजिस्ट्रार ही आम लोगों से जुड़ी होंगी, उपराज्यपाल सक्सेना ने जारी किया निर्देश, जानें असर

नई दिल्लीः संपत्ति से लेकर विवाह पंजीकरण तक दिल्ली में अब केवल महिला उप निबंधक (सब-रजिस्ट्रार) ही आम लोगों से जुड़ी होंगी क्योंकि उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को महिला अधिकारियों की नियुक्ति का निर्देश दिया है। इस कदम का मतलब यह होगा कि पहली बार दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग में सभी 22 उप निबंधक महिला अधिकारी होंगी।

उपराज्यपाल कार्यालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि उम्मीद है कि महिला अधिकारियों के नेतृत्व से ‘‘इस तरह के कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और लोगों की परेशानी कम होगी।’’ बयान में कहा गया है कि उप निबंधक कार्यालय आम आदमी के साथ सरकार के जुड़ाव में सबसे आगे हैं।

