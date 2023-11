Delhi Pollution: हल्की बारिश के बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार, आज बारिश होने की संभावना नहीं

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद शनिवार को वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार देखा गया है। मगर अभी भी ये खराब श्रेणी में बना हुआ है। पिछले दिन रात भर हुई बारिश के बाद शनिवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 279 पर था, जो 'खराब' श्रेणी में आता है।

राष्ट्रीय राजधानी के प्रदूषण हॉटस्पॉट में से एक, आनंद विहार में, AQI 282 दर्ज किया गया, जबकि आरके पुरम में यह 220 था। पंजाबी बाग में AQI 236 दर्ज किया गया, और ITO में शनिवार सुबह यह 263 था। शहर का AQI गुरुवार को 437 और बुधवार को 426 था।

Delhi air quality improves slightly after rainfall, but remains in 'Poor' category



