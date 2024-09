इस सप्ताह के अंत में दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश की संभावना, जानें अन्य राज्यों के लिए IMD का पूर्वानुमान

Highlights मौसम विभाग ने आज शहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट भारी बारिश और रेल, सड़क और हवाई परिवहन में संभावित व्यवधान को दर्शाता है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस अवधि के दौरान भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है।

नई दिल्ली: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के कुछ हिस्सों में गुरुवार सुबह हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे मौसम विभाग को भारी बारिश के लिए 'ऑरेंज' अलर्ट जारी करना पड़ा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, मध्य भारत में उत्पन्न हुए दबाव के कारण दिल्ली और एनसीआर के कुछ हिस्सों में सप्ताहांत में अधिक भारी वर्षा होने की संभावना है।

आईएमडी ने कहा कि क्षेत्र की ओर बढ़ रहे दबाव के कारण दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे जलभराव हो सकता है। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज़ हवाओं के साथ और अधिक बारिश की भविष्यवाणी की है।

Animation picture of Doppler Radar at New Delhi from 0400-1000 IST 12.09.2024 shows convective clouds associated with the depression over Delhi-NCR Region. pic.twitter.com/AvDjG8dXyl