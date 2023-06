दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्री साथ ले जा सकेंगे शराब की इतनी बोतले, जानें DMRC ने क्यों लिया फैसला?

Highlights दिल्ली मेट्रो में शराब की बोलत ले जाने पर मिली मंजूरी अब से यात्री दो बोलते ले जा सकते हैं डीएमआरसी ने ट्वीट कर दी जानकारी

नई दिल्ली: शराब के शौकीन लोगों के लिए दिल्लीमेट्रो ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने अब मेट्रो के भीतर शराब ले जाने की इजाजत दे दी है।

मेट्रो ने एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी साझा की है। यह कदम डीएमआरसी द्वारा मेट्रो ट्रेनों के अंदर शराब ले जाने के मानदंडों में संशोधन के बाद उठाया गया है। इससे पहले केवल एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन (एईएल) पर ही शराब ले जाने की अनुमति थी।

DMRC issues official statement - Two sealed bottles of alcohol per person is allowed to be carried on the Delhi Metro at par with the provisions on the Airport Express Line. A committee comprising officials from CISF and DMRC have reviewed the earlier order. As per an earlier… pic.twitter.com/JPI9QBu95w