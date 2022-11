Delhi MCD Election: आप ने 117 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की, यहां करें चेक, कौन कहां से लड़ेगा चुनाव

Highlights आप ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनावों के लिए पार्टी की 10 गारंटी भी जारी कीं। आप पार्टी ने शुक्रवार को 134 सीटों की घोषणा की थी।

नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी (आप) ने शनिवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनाव के लिए 117 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की लंबी बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई।

Our 2nd list of candidates for the upcoming MCD elections is here!



Congratulations to all 💐



Delhi will ‘Vote for Jhaadu’ to clean the ‘3 Garbage Mountains’ gifted by the BJP.#MCDMeinBhiKejriwalpic.twitter.com/fGKMRhTSSk