दिल्ली: रामारोड इंडस्ट्रीयल एरिया में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की 27 गाड़ियां मौजूद

Highlights दिल्ली के रामारोड इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में लगी आग आग बुझाने के लिए दमकल की 27 गाड़ियां मौके पर मौजूद कल रात से लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है

दिल्ली: राजधानी दिल्ली के रामारोड इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल की 27 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक, आग बीती रात 11:40 पर लगी थी। इसके बाद फौरन दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है हालांकि, आग अभी तक बुझी नहीं है केवल आग को फैलने से रोका गया है।

Delhi| Fire broke out in Rama industrial area, opposite Karampura, we received wrong information at first. We have controlled fire from spreading, efforts to douse fire completely underway. No casualties or injured as of now:Ashok K Jaiswal, Divisional Officer, Delhi Fire Service pic.twitter.com/WdeGvexkOJ

दिल्ली अग्निशमन सेवा के डीओ अशोक कुमार जायसवाल के मुताबिक, रविवार रात को लगी आग की उन्हें गलत सूचना दी गई थी। दरअसल, डीओ जायसवाल का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि करमपूरा इलाके में मोती नगर थाने के पास स्थित एक फैक्ट्री में आग लग गई है। मगर करमपूरा में आग नहीं लगी थी, बल्कि रामारोड इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फैक्ट्री में आग लगी है।

#WATCH | Delhi: A massive fire broke out in a factory near Moti Nagar Police Station in Karampura area last night. 27 fire tenders were rushed to the spot. Fire is under control now. No injuries or casualties reported so far. pic.twitter.com/dZwXSmK0rb