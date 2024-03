दिल्ली: अलीपुर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 34 गाड़ियां मौके पर पहुंची

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के अलीपुर में सोमवार को एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने के कारण बड़ा हादसा हो गया। आग लगने की सूचना मिलते ही दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग की 34 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फैक्ट्री में आग लगने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें आग की ऊंची-ऊंची लपटे दिखाई दे रही है।

दमकल विभाग को अलीपुर के बुधपुर में सुबह 6:15 पर आग लगने की सूचना मिली। जहां पर आरओ फैक्ट्री, वर्लपूल के गोदाम और तेल के गोदाम हैं।

आग इतनी भीषण है कि दमकल विभाग को आग बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालांकि, अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है। फिलहाल आग बुझाने का काम जारी है।

#WATCH | A witness from the area says, " Fire broke out around 5 am, as of now there is no information of any casualties... short circuit could be the reason for the fire. This is a godown of fridge and clothes..." https://t.co/FbNwyo3Wsxpic.twitter.com/67QIKUz3XX