दिल्ली शराब घोटाला: आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने कविता की पेशी से पहले 'पोस्टर वार', हैदराबाद में बीआरएस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए लगाए पोस्टर

नई दिल्ली: बीआरएस नेता के.कविता की आज प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पेशी होगी। के. कविता के साथ ईडी की दूसरे दौर की पूछताछ से पहले हैदराबाद में पोस्टर वार देखने को मिल रहा है।

बीआरएस शासित तेलंगाना में पूरे हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की तस्वीर के साथ पोस्टर चिपकाएं गए हैं। बीआरएस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए उनके राष्ट्रीय महासचिव को 'वांटेड' के रूप में दिखाया है।

हैदराबाद के दो अलग-अलग स्थानों पर लगाए गए और इस पोस्टर में अंग्रेजी और तेलुगु दोनों भाषा में बीजेपी पर तंज कसा गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष की फोटो के साथ 'अपराधी' और 'विधायक अवैध शिकार में प्रतिभाशाली' होने का आरोप लगाया गया है।

पोस्टरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष भी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि इनाम के रूप में "मोदी के 15,00,000 रुपये के वादे की स्वीकृति" होगी।

