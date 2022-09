आप के भ्रष्टाचार आरोपों पर दिल्ली के उपराज्यपाल का पलटवार, कहा- झूठे आरोपों का सहारा ले रहे केजरीवाल

Highlights दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल पर विषय से भटकाने वाले तरीके अपनाने और झूठे इल्जाम लगाने का आरोप लगाया। सक्सेना ने आप के भ्रष्टाचार के आरोपों पर कहा कि अगर उन पर ऐसे और अधिक 'निजी' और 'निराधार' हमले किए जाएं तो उन्हें हैरानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मैंने सुशासन, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस और दिल्ली के लोगों के लिए बेहतर सेवाओं का आह्वान किया।

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने गुरुवार को विषय से भटकाने वाले तरीके अपनाने और झूठे इल्जाम लगाने का आरोप लगाया। आप के भ्रष्टाचार के आरोपों पर सक्सेना ने कहा कि अगर उन पर ऐसे और अधिक 'निजी' और 'निराधार' हमले किए जाएं तो उन्हें हैरानी नहीं होगी।

सक्सेना ने ट्वीट करते हुए लिखा, "मैंने सुशासन, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस और दिल्ली के लोगों के लिए बेहतर सेवाओं का आह्वान किया। लेकिन दुर्भाग्य से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने हताशा में भटकाव की रणनीति और झूठे आरोपों का सहारा लिया है। किसी भी परिस्थिति में संवैधानिक कर्तव्यों से विचलित न हों। दिल्ली के लोगों के जीवन में सुधार के लिए मेरी प्रतिबद्धता अटूट है।"

Delhi LG VK Saxena tweets,"...CM Kejriwal in desperation resorted to diversionary tactics& false accusations. I'd not be surprised if in coming days more baseless personal attacks are made on me&my family. He should know that I'll not be deterred from my constitutional duties..." pic.twitter.com/LSQZYo8Yt4 — ANI (@ANI) September 1, 2022

सक्सेना ने दिल्ली सरकार के कामकाज में आने वाले मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए एक अन्य ट्वीट में कहा, "संविधान का पालन करते हुए और दिल्ली के लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, मैंने इन मुद्दों को हरी झंडी दिखाई: आबकारी नीति में गंभीर विसंगतियों को बाद में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने वापस ले लिया।"

As a public representative, Hon’ble CM needs to explain to the people ‘his art’ of converting Rs 17 lakhs, ascertained by CBI as demonetised currency exchanged by 2 employees of Khadi Bhawan Delhi, into Rs 1400 Cr as claimed by AAP. — LG Delhi (@LtGovDelhi) September 1, 2022

सक्सेना ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में अनियमितताओं पर सीवीसी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने में ढाई साल की अत्यधिक देरी हुई है। आप नेताओं ने घोटाले में उनकी संलिप्तता का आरोप लगाया था, जहां दो कैशियरों ने खादी भवन स्थलों पर कथित तौर पर पुराने 500 और 1000 रुपए के बैंक नोटों को बदल दिया था।

He should know that I will under no circumstances whatsoever be deterred from my constitutional duties. My commitment to improving lives of the people of Delhi remains unwavering. — LG Delhi (@LtGovDelhi) September 1, 2022

आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सोमवार को तख्तियां लिए दिल्ली विधानसभा के वेल में प्रवेश किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सक्सेना ने केवीआईसी कर्मचारियों को 1400 करोड़ रुपए के 'काले धन' को 'सफेद धन' में बदलने के लिए "मजबूर" किया था। उन्होंने उनके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर दिल्ली विधानसभा में रात भर धरना भी दिया।

Web Title: Delhi L-G VK Saxena hits back at AAP’s corruption allegations