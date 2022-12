मनी लॉन्ड्रिंग केस: दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने ईडी से दो सप्ताह के अंदर मांगा जवाब, 20 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

Highlights कोर्ट ने केंद्रीय जाँच एजेंसी को इस मामले में दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी इससे पहले निचली अदालत ने जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी

नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। एकल जज दिनेश कुमार शर्मा ने केंद्रीय जाँच एजेंसी को इस मामले में दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

इस मामले में कोर्ट में 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। अपनी जमानत याचिका के खिलाफ निचली अदालत के आदेश को जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में बीते 17 नवंबर को चुनौती दी थी। दिल्ली सरकार के मंत्री को मई 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था।

इससे पहले निचली अदालत ने जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए, विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने कहा था कि जैन पीएमएलए की धारा 45 के तहत दोहरी शर्तों के संबंध में जमानत के लाभ के हकदार नहीं थे।

Delhi High Court seeks response of ED on jailed Delhi minister Satyendar Jain's plea seeking regular bail in money laundering case. Jain's bail plea was recently dismissed by the trial court.



(File photo) pic.twitter.com/NWjYcwSOna