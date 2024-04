दिल्ली सरकार पर छाए संकट के बादल, मंत्री राजकुमार आनंद ने पद से दिया इस्तीफा

Highlights दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने पद से इस्तीफा दे दिया है अब उन्होंने पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाएं उन्होंने कहा कि इस वजह से पार्टी को इस्तीफा सौंपा

नई दिल्ली:दिल्ली सरकार में कबीना मंत्री राजकुमार आनंद ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इस बात की घोषणा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी और मंत्री ने कहा कि यह फैसला लेते हुए उन्हें बहुत अफसोस हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने इस्तीफे के बाद राजकुमार आनंद ने कहा, "मैं डॉ. भीम रॉव अंबेडकर की वजह से नेता बना हूं, अगर कोई पार्टी दलितों को राजनीति में प्रतिनिधित्व आने से रोकेगी तो मैं ऐसी पार्टी में नहीं रुकना चाहूंगा"।

मंत्री राज कुमार आनंद ने आगे आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी भ्रष्टाचार में डूब गई है और अब मैं इस पार्टी में नहीं रह सकता।” गौरतलब है कि शराब घोटाले से जुड़े मामले मौजूदा सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और उन्हें ईडी ने हिरासत में लिया था।

