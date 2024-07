VIDEO: दिल्ली के कई हिस्सों में लगातार दूसरे दिन बारिश, इस दिन तक IMD ने दिल्ली-एनसीआर में की भारी बारिश की भविष्यवाणी

Highlights बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक था. दिल्ली एनसीआर में बुधवार को मौसम में बदलाव देखा गया आईएमडी ने बुधवार को अगले दो दिनों के लिए राष्ट्रीय राजधानी के लिए 'येलो' अलर्ट भी जारी किया था

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में गुरुवार को लगातार दूसरे दिन बारिश जारी है, जिससे दिल्लीवासियों को उमस से राहत मिली. आईएमडी ने बुधवार को अगले दो दिनों के लिए राष्ट्रीय राजधानी के लिए 'येलो' अलर्ट भी जारी किया था. दिल्ली एनसीआर में बुधवार को मौसम में बदलाव देखा गया. बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक था.

आईएमडी ने उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा जिलों, कोंकण क्षेत्र और गुजरात में भारी से बहुत भारी वर्षा की भी भविष्यवाणी की. आईएमडी ने जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल और माहे के इलाकों में भी भारी बारिश की भविष्यवाणी की.

#WATCH | Delhi: The National Capital experienced light showers of rain this morning.



(Visuals from Lajpat Nagar) pic.twitter.com/cEYmLYtlY1