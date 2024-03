Sunita Kejriwal On Kejriwal Custody: ' उनकी तबियत ठीक नहीं', केजरीवाल को तंग किया जा रहा है, सुनीता केजरीवाल की आई प्रतिक्रिया

Highlights अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर बोली पत्नी सुनीता केजरीवाल सुनीता ने कहा, उनकी तबियत ठीक नहीं है सुनीता ने कहा आपके सीएम को परेशान किया जा रहा है

Sunita Kejriwal On Kejriwal Custody: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। उन्हें एक अप्रैल तक रिमांड पर भेज दिया गया है। गुरुवार को कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल को पेश किया। कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल की सात दिनों की रिमांड मांगी थी। वहीं, केजरीवाल ने अपना पक्ष रखा था। केजरीवाल ने कहा कि मेरे खिलाफ 4 बयान हैं।

Delhi CM Arvind Kejriwal's wife, Sunita Kejriwal says, "They are facing a lot of harassment. This dictatorship will not last. The public will respond to this. He [Arvind Kejriwal] is a diabetic patient, and his sugar level is low." pic.twitter.com/ZSwabif6on

जिन बयानों के आधार पर चांदनी चौक का एक जेब कतरा ना पकड़ा जाए, उस बयान पर एक सीटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया। बताते चले कि पूरी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया। कोर्ट ने अपने फैसले में केजरीवाल को राहत नहीं दी। वहीं, केजरीवाल को 1 अप्रैल तक रिमांड मिलने के बाद केजरीवाल की पत्नी ने कहा कि उनकी तबियत ठीक नहीं है। शुगर लगातार लो हो रहा है। सुनीता ने कहा कि जनता जवाब देगी।

केजरीवाल की रिमांड पर दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आज सीएम ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा है। ईडी द्वारा प्रस्तुत सभी आरोपपत्रों में से केवल चार में बिना किसी सबूत के उसके नाम का उल्लेख है। गोपाल राय ने कहा कि सरथ रेड्डी सीएम के खिलाफ बयान दिया था, उसे पहले ही रिहा कर दिया गया है। क्योंकि उसने चंदे के जरिए बीजेपी को रिश्वत दी थी।

VIDEO | "Today, CM (Arvind Kejriwal) has put forth his stand before the court. Out of all the chargesheets submitted by ED, only four of them mention his name without any evidence. The one (Sarath Reddy) who gave a statement against CM has already been released because he bribed… pic.twitter.com/o73u23L6bv