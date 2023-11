Diwali 2023 Air Pollution: केजरीवाल के मंत्री गोपाल राय की अपील, "दीये जलाएं पटाखे फोड़कर मुश्किल न बढ़ाएं"

Air Pollution: दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दीपावली के मौके पर दिल्ली और इसके आस-पास रहने वाले लोगों से खास अपील की है। गोपाल राय ने कहा कि दीपावली के मौके पर मैं लोगों से अपील करता हूं कि दीपावली दीयों का त्योहार है। घर में दीये जलाकर दिवाली को भव्य तरीके से मनाएं।

#WATCH | Delhi Environment Minister Gopal Rai says, "...I appeal to people of Delhi and nearby areas of Delhi, Diwali is a festival of diyas, celebrate #Diwali in a grand manner by lighting diyas but don't burst crackers and make it difficult for people to breath because… pic.twitter.com/93nfsJCbJw