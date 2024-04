Delhi Congress 2024: अरविंदर सिंह लवली की जगह कौन!, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इन चेहरों पर खेलेगी दांव

Highlights दिल्ली प्रभारी दीपक बाबरिया को हटाने की मांग कर रहा है। देशभक्त उन लोगों के साथ खड़ा नहीं हो सकता। दावा किया कि कांग्रेस को इसके परिणाम भुगतने होंगे।

Delhi Congress 2024: लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली कांग्रेस में हलचल तेज है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद हालत मुश्किल हो गया है। लवली ने कांग्रेस और आप पर जोरदार हमला बोला है। लवली ने कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार और उदित राज के खिलाफ हमला किया है। पत्र में लवली ने कहा कि प्रत्याशी का चयन सही से नहीं किया गया। आप से गठजोड़ को लेकर भी हमला किया। अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद दिल्ली के पूर्व विधायक देवेंद्र यादव और राजेश लिलोठिया कांग्रेस की प्रदेश इकाई के प्रमुख पद के संभावित दावेदार हैं।

डीपीसीसी सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि यादव या लिलोठिया में से कोई एक लवली की जगह ले सकता है। पार्टी से जुड़े कुछ नेताओं का मानना ​​है कि इस पद के लिए अभिषेक दत्त के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। लवली ने शनिवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डीपीसीसी) के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस की दिल्ली इकाई आम आदमी पार्टी (आप) के साथ गठबंधन के खिलाफ थी लेकिन पार्टी आलाकमान इस पर आगे बढ़ गया। आम आदमी पार्टी (आप) के साथ गठबंधन के विरोध में कांग्रेस की दिल्ली इकाई के प्रमुख अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे ने पार्टी की अंदरूनी कलह को खुलकर सामने ला दिया है।

इसके बाद कांग्रेस नेताओं का एक वर्ग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के दिल्ली प्रभारी दीपक बाबरिया को हटाने की मांग कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कहा कि लवली ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है, क्योंकि कोई भी देशभक्त उन लोगों के साथ खड़ा नहीं हो सकता।

जो देश को विभाजित करने की बात करते हैं। इसने दावा किया कि कांग्रेस को इसके परिणाम भुगतने होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शनिवार को भेजे गए अपने इस्तीफे में लवली ने यह भी कहा कि वह अपने आप को ‘‘लाचार’’ महसूस कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली इकाई के वरिष्ठ नेताओं द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए सभी फैसलों पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के दिल्ली प्रभारी दीपक बाबरिया रोक लगा देते थे। इस बीच, बाबरिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के मुद्दे पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति (डीपीसीसी) के सभी नेताओं को विश्वास में लिया गया था।

लवली को पार्टी समिति के समक्ष अपने विचार रखने चाहिए थे। बाबरिया ने कहा कि यह ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण’’ है कि लवली का इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब देश में लोकसभा चुनाव हो रहा है, लेकिन इसका कांग्रेस के प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बाबरिया ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने से पहले डीपीसीसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को विश्वास में लिया गया था।

