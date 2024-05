Lok Sabha Elections 2024: 20 मई को शाम पांच बजे तक नोटिस पर जवाब दें, भाजपा उम्मीदवार गंगोपाध्याय पर एक्शन, मुख्यमंत्री बनर्जी के खिलाफ टिप्पणी

Highlights भाजपा ने पश्चिम बंगाल की तमलुक सीट से मैदान में उतारा है, जहां 25 मई को मतदान होगा। “अनुचित, विवेकहीन और अशोभनीय” टिप्पणी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। निर्वाचन आयोग ने 20 मई को शाम पांच बजे तक नोटिस पर जवाब मांगा है।

Lok Sabha Elections 2024: निर्वाचन आयोग ने उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और भाजपा उम्मीदवार अभिजीत गंगोपाध्याय को नोटिस जारी करते हुए शिकंजा कस दिया है। ईसीआई ने 15 मई को हल्दिया में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए भाजपा उम्मीदवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया। टिप्पणियां एमसीसी प्रावधानों और 1 मार्च, 2024 की ईसीआई सलाह का उल्लंघन करने वाली पाई गईं। आयोग ने बनर्जी के खिलाफ उनकी “अनुचित, विवेकहीन और अशोभनीय” टिप्पणी के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गंगोपाध्याय को पश्चिम बंगाल की तमलुक सीट से मैदान में उतारा है, जहां 25 मई को मतदान होगा।

ECI issues show cause notice to Abhijit Gangopadhyay, BJP candidate for his remarks against West Bengal CM Mamata Banerjee while addressing a public meeting held on 15th May in Haldia. Remarks found to be violative of MCC provisions and ECI advisory dated March 1, 2024.



