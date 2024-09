Delhi CM Oath Ceremony LIVE: दिल्ली की नई CM बनीं आतिशी, एलजी वीके सक्सेना ने दिलाई शपथ

Highlights दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनीं आतिशी कैबिनेट में पांच अन्य मंत्री शामिल यहां देखें शपथ ग्रहण समारोह लाइव

Atishi CM Oath Ceremony LIVE: आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राज निवास में एलजी वीके सक्सेना ने आतिशी को सीएम पद के लिए शपथ दिलाई है। इसके साथ ही आतिशी की कैबिनेट में शामिल पांच अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जा रही है। जिनमें सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत शामिल हैं। आतिशी के बाद सौरभ भारद्वाज ने शपथ ली और उसके पीछे-पीछे अन्य मंत्रियों ने शपथ ली है।

शपथ ग्रहण समारोह से पहले आतिशी आम आदमी पार्टी संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री के घर पहुंची। जहां उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इसके बाद वह शपथ लेने के लिए राज निवास पहुंची। वहीं, शपथ ग्रहण समारोह में आअम आदमी पार्टी के सीर्ष नेता समेत कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। समारोह में मनीष सिसोदिया पहुंचे। साथ ही दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र मनोनीत मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए राजनिवास पहुंचे।

#WATCH | AAP leader Atishi takes oath as Chief Minister of Delhi pic.twitter.com/R1iomGAaS9 — ANI (@ANI) September 21, 2024

इसके अलावा आतिशी के दिल्ली सीएम पद की शपथ लेने के दौरान आप नेता आतिशी के माता-पिता तृप्ता वाही और विजय सिंह राजनिवास में मौजूद थे।

#WATCH | AAP leader Atishi's parents Tripta Wahi and Vijay Singh present at Raj Niwas as Atishi takes oath as Delhi CM. pic.twitter.com/SHBHw16Vcm — ANI (@ANI) September 21, 2024

#WATCH | AAP leader Atishi to take oath as Delhi CM, shortly. Five ministers are to be sworn in along with her today pic.twitter.com/rCBeyY0mr5 — ANI (@ANI) September 21, 2024

#WATCH | Delhi | Delhi Police Commissioner Sanjay Arora and Delhi Chief Secretary Dharmendra at Raj Niwas to attend the oath ceremony of CM-designate Atishi pic.twitter.com/pbrn7Oy2xi — ANI (@ANI) September 21, 2024

#WATCH | AAP leader Manish Sisodia and other leaders at Raj Niwas to attend the oath ceremony of CM-designate Atishi pic.twitter.com/iToFcdCVlv — ANI (@ANI) September 21, 2024

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप नेता पंकज गुप्ता आतिशी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए है। हालांकि, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आप सांसद संजय सिंह और संदीप पाठक इस समारोह में दिल्ली में मौजूद नहीं रहेंगे।

#WATCH | Delhi | CM designate Atishi arrives at the residence of AAP National Convenor Arvind Kejriwal, ahead of the oath-taking ceremony to be held at Raj Niwas today. pic.twitter.com/CvGuPvuC3P — ANI (@ANI) September 21, 2024

Web Title: Delhi CM Oath Ceremony live Atishi became the new CM of Delhi watch