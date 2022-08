'अब ये अन्ना हजारे जी के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं', बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए बोले केजरीवाल

Highlights केजरीवाल ने कहा- सीबीआई द्वारा सिसोदिया को अनौपचारिक क्लीन चिट दे दी गई आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने बोले- जनता भाजपा की नहीं सुन रही है कहा- आप सरकार को बदनाम करने के लिए बीजेपी अन्ना हजारे का इस्तेमाल कर रही है

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वरिष्ठ समाज सेवी अन्ना हजारे के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। केजरीवाल का आरोप है कि आप सरकार को बदनाम करने के लिए बीजेपी अन्ना हजारे का इस्तेमाल कर रही है। मंगलवार को दिल्ली के सीएम ने अन्ना हजारे के द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद कहा, वे (भाजपा) कहते रहे हैं कि शराब नीति में घोटाला हुआ है, लेकिन सीबीआई ने कहा कि कोई घोटाला नहीं है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा, जनता भाजपा की नहीं सुन रही है और 'अब ये अन्ना हजारे जी के कंधे पर रख के बंदूख चला रहे हैं।' यह राजनीति में आम है।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की रेड को लेकर केजरीवाल ने कहा, जब हम सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो हमें किसी भी जांच के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सीबीआई ने अपनी सारी जांच पूरी की। मनीष सिसोदिया से 14 घंटे तक पूछताछ की। उन्होंने उनके सवालों का संतोषजनक जवाब दिया। उनके लॉकर में कुछ नहीं मिला। तो, उन्हें अनौपचारिक क्लीन चिट दे दी गई।

They (BJP) have been saying there's a scam in the liquor policy but CBI said there's no scam. Public is not listening to them, 'ab yeh Anna Hazare Ji ke kandhe pe rakh ke bandukh chala rahe hain.' This is common in politics: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/Or52wLBtnu