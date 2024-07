Delhi: ओल्ड राजेंद्र नगर के IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरा पानी, डूबने से 3 छात्रों की मौत

Highlights दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत हालांकि, राहत कार्य को लेकर आरोप लग रहा है कि इसे काफी देर से शुरू किया गया जिसके चलते बच्चों की जान बचाई जा सकती थी, अब इसके पीछे की वजह पुलिस खंगाल रही है

Delhi Coaching Incident: देश की राजधानी में स्थित ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में बारिश का पानी अचानक भर जाने से तीन छात्रों की मौत हो गई है। इस बात की पुष्टि अग्निशमन विभाग द्वारा की गई है। डिपार्टमेंट द्वारा बताया गया कि उन्हें रात 7 बजे अचानक रॉव आईएस स्टडी सेंटर से कॉल आया कि उनके यहां जलभराव हो गया है, जिसमें कुछ बच्चे फंस गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग द्वारा बचाव अभियान के दौरान घटनास्थल से एक छात्रा का शव बरामद किया गया। हालांकि, इस बीच पुलिस की ओर से बताया गया कि काफी मशक्क्त के बाद भी बच्चों को बचाया नहीं जा सका।

हालांकि, अग्निशमन ने आगे बताया कि मृतक छात्रों में 2 लड़कियां और 1 छात्र शामिल हैं। वहीं, मिली सूचना के आधार पर दिल्ली की मंत्री आतिशी भी पहुंची। हालांकि, उनके आने से पहले ही राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने मोर्चा संभाल लिया था।

बच्चों की जान बच सकती थी

वहां रह रहें लोगों के मुताबिक, बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चलाने की अनुमति नहीं है, जबकि दिल्ली की ओल्ड राजेंद्र नगर की एमसीडी ने उन्हें अनुमति दे रखी है। उन्होंने बताया कि 25 से 30 साल उन्हें हो गए हैं, लेकिन जलभराव की समस्या तो यहां खत्म नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने ये भी जलभराव की स्थिति पर नियंत्रण पाने का काम करीब 4 घंटे बाद शुरू हुआ, जो कि अगर पहले होता तो बच्चों की जान बचाई जा सकती थी।

#WATCH | Delhi: On the Old Rajender Nagar incident, BJP MP Bansuri Swaraj says, "These children came here to create their future. But the government of CM Arvind Kejriwal and MLA Durgesh Pathak did not listen to any requests of the local people. People had been asking Durgesh… pic.twitter.com/5JgVzLkU05