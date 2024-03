Delhi Assembly Session: सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सदन में AAP विधायकों का हंगामा, 1 अप्रैल तक के लिए विधानसभा स्थगित

Delhi Assembly Session: राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की ईडी गिरफ्तारी के बाद 27 मार्च को पहली विधानसभा सेशन का आयोजन किया गया। सत्र शुरू होने से पहले ही आफ विधायकों ने विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और देखते ही देखते सभी विधायकों ने विधानसभा में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सदन की कार्रवाई बाधित होते हुए सदन में हंगामा मच गया।

विरोध प्रदर्शन को देखते हुए विधानसभा स्पीकर ने दिल्ली विधानसभा को 1 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया है।

Delhi Assembly adjourned till April 1 after AAP MLAs raised slogans in the House against the arrest of Delhi CM Arvind Kejriwal https://t.co/auF9MY9uPi — ANI (@ANI) March 27, 2024

अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आप नेता आतिशी, सौरभ भारद्वाज, विधायक रोहित महरौलिया ने प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को केजरीवाल की एक याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी है, जिसमें उन्होंने उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। आप सुप्रीमो की याचिका में उनकी तत्काल रिहाई की मांग की गई है और इसे न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

हाईकोर्ट में सीएम केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाई कोर्ट से कहा, "मेरी प्रार्थना है कि मुझे अभी रिहा कर दिया जाए क्योंकि गिरफ्तारी की बुनियाद खराब है। आज मुझे रिहा करना अंतरिम प्रार्थना है। अंतरिम और मुख्य प्रार्थना दोनों ही गिरफ्तारी की वैधता के सवाल पर निर्भर करती हैं।"

आग कहा गया कि उस संदर्भ में मैंने कहा कि किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं हो सकती है। उच्च न्यायालय इसे स्वीकार या खारिज कर सकता है। कई दलीलों में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तर्क समान होंगे। कृपया उन्हें विस्तार से सुनें, लेकिन उत्तर दाखिल करने के लिए समय देने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर गिरफ्तारी के आधार या रिमांड आदेश से भिन्न नहीं हो सकता।

Delhi High Court hears Delhi CM Arvind Kejriwal's plea against his arrest by Enforcement Directorate in excise policy case



Additional Solicitor General (ASG) SV Raju seeks time to file a detailed reply to Kejriwal's plea. Advocate Raju stated that they got a copy of the petition… pic.twitter.com/TcxrjzGw2I — ANI (@ANI) March 27, 2024

सिंघवी ने गिरफ्तारी की आवश्यकता के मुद्दे पर एससी के पंकज बंसल फैसले का जिक्र करते हुए कहा, "वे कहते हैं कि मैं सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता हूं...मैं इन पिछले महीनों में पहले ही सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता था।"

जवाब में हाईकोर्ट ने कहा, "मैं किसी पार्टी के लिए यह तय नहीं कर सकता कि वे जवाब दाखिल करना चाहते हैं या नहीं। मैं आपकी चिंता को समझता हूं। लेकिन मुझे ईडी को जवाब देने का मौका देना होगा। मुझे नहीं पता कि वे क्या जवाब दाखिल करेंगे।"

सुनीता केजरीवाल का संबोधन

अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ एक ओर से आप आक्रामक हो गई है। पति की गिरफ्तारी पर सुनीता केजरीवाल भी खुलकर सामने आई हैं। उन्होंने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा, "ईडी ने हमारे घर की तलाशी ली और कुछ नहीं मिला।"

सुनीता केजरीवाल ने कहा, "भाजपा की केंद्र सरकार ने जल मंत्री को आदेश जारी करने के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है...लोगों की चिंता करने के लिए...भाजपा क्या चाहती है? उन्होंने आपके सीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। क्या ये लोग दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं ? क्या ये चाहते हैं दिल्ली के लोग ऐसे ही झुझते रहे? अरविंद जी इस बात से बहुत परेशान हैं।''

#WATCH | Delhi: Delhi CM Arvind Kejriwal's wife, Sunita Kejriwal says, "...Two days ago, Arvind Kejriwal sent a letter to Water Minister Atishi regarding the water and sewer problems in Delhi... The central government filed a case against him. Do they want to destroy Delhi? Do… pic.twitter.com/jTdOdHfGqX — ANI (@ANI) March 27, 2024

सीएम की पत्नी ने कहा, "केजरीवाल ने मुझे बताया कि पिछले 2 वर्षों में ईडी ने 250 छापे मारे और कई सदस्यों - संजय सिंह, सिसौदिया - के घरों की तलाशी ली। उन्होंने हमारे घर की तलाशी भी ली और केवल 73,000 रुपये मिले। उन्हें कुछ नहीं मिला। अरविंद जी ने मुझसे कहा कि वह झूठी उत्पाद नीति मामले में ईडी की जांच का पर्दाफाश करने जा रहे हैं।”

Web Title: Delhi Assembly Session today AAP MLAs create ruckus in the House against the arrest of CM Arvind Kejriwal Assembly adjourned till April 1