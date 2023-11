Delhi Air Quality: जहरीली हवा में घुट रहा दम, ऑड-ईवन फॉर्मूला होगा लागू!

Highlights दिल्ली में हवा बेहद ही खराब श्रेणी में, एक्यूआई 400 के पास दिल्ली में ऑड-ईवन फॉर्मूला को लागू करने पर हो सकता है विचार दिल्ली सरकार हवा में सुधार के लिए करेगी बैठक, सभी अधिकारी रहेंगे मौजूद

Delhi Air Pollution: राजधानी दिल्ली में हवा बेहद ही खराब स्थिति में है। कई इलाकों में एक्यूआई 400 के आस-पास दर्ज किया गया है। ऐसे में दिल्ली में रहने वाले लोगों को आने वाले दिनों में भी जहरीली हवा में ही सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय एक बार फिर दिल्ली में ऑड-ईवन फॉर्मूला को लागू करने पर विचार कर सकते हैं।

#WATCH | Delhi: Air quality in ‘Very poor' category; drone visuals from Ghazipur (Visuals shot at 08:00 am) pic.twitter.com/gVrBX6HMoS

यहां जानकारी के लिए बताते चले कि दीपावली से पहले दिल्ली सरकार ने फैसला लिया था कि 13 नवंबर से एक सप्ताह के लिए दिल्ली में ऑड-ईवन लागू होगा।

#WATCH | Delhi: Air quality is in the 'Very poor' category with an overall AQI of 398



(Drone visuals from Jama Masjid area shot at 07:30 am) pic.twitter.com/Rhi9VwYE6h