Delhi Air Pollution: दिल्ली ने ओढ़ी स्मॉग की चादर, विजिबिलिटी हुई जीरो; AQI ‘बहुत खराब’ श्रेणी में

Delhi Air Pollution: राजधानी दिल्ली में सर्दियों और प्रदूषण का असर साफ नजर आने लगा है। बुधवार, 13 नवंबर की सुबह दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है। चारों तरफ धुआं-धुआं सा है जिसके कारण लोगों को वाहन चलाने में काफी परेशानी हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, आज सुबह 7 बजे दिल्ली में AQI 355 दर्ज किया गया, जिसने कल शाम 4 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक स्कोर 334 भी प्रदर्शित किया। सर्दी के मौसम में शहर में छाई धुंध के कारण आज सुबह दृश्यता सीमित रही। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर आज सुबह 8.30 बजे दृश्यता 00 मीटर दर्ज की गई।

#WATCH | Delhi | A thick layer of smog engulfs several parts of the national capital as the air quality in the city remains in the 'Very Poor' category as per the Central Pollution Control Board (CPCB).



