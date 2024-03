Delhi 7 Lok Sabha Election: दिल्ली की सात लोकसभा सीटों पर इस दिन होगा मतदान

Highlights बीजेपी ने सभी सात सीटों पर उतारे उम्मीदवार आप ने चार सीटों पर उतारे उम्मीदवार तीन सीटों पर कांग्रेस घोषित करेगी उम्मीदवार

Delhi 7 Lok Sabha Election: आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। भारतीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। इसी के साथ ही दिल्ली की सात लोकसभा सीटों पर इस दिन वोट डाले जाएंगे। दिल्ली में छठे चरण में होगा लोकसभा का चुनाव। 25 मई को होगी वोटिंग। 19 अप्रैल से 7 चरणों में होंगे लोकसभा चुनाव 2024, वोटों की गिनती 4 जून को होगी। लोक सभा चुनावों के लिए पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। लोक सभा चुनावों के लिए दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होगा। लोक सभा चुनावों के लिए तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा।

VIDEO | "This is the festival of democracy, and it will be held in seven phases. I request the voters across the country, especially those in Delhi, to cast their votes, and help the BJP win," says BJP leader Bansuri Swaraj (@BansuriSwaraj) on 2024 Lok Sabha election schedule.… pic.twitter.com/5N3qcztnOh