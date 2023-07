रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 26 राफेल लड़ाकू विमान, तीन स्कॉर्पीन पनडुब्बियां खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

Highlights डील की घोषणा 13-14 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान करेंगे तीन अतिरिक्त पनडुब्बियों का निर्माण मझगांव डॉक्स लिमिटेड में किया जाएगा

नई दिल्ली: रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए 3 अतिरिक्त स्कोपीन श्रेणी की पनडुब्बियों के साथ 22 राफेल एमएस और 4 ट्विन सीटर ट्रेनर संस्करणों सहित 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को रक्षा अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है।

रक्षा अधिकारी के हवाले से एएनआई ने कहा कि तीन स्कॉर्पीन पनडुब्बियों के अधिग्रहण के प्रस्ताव को भी प्रारंभिक मंजूरी मिल गई है। तीन अतिरिक्त पनडुब्बियों का निर्माण मझगांव डॉक्स लिमिटेड में किया जाएगा, जहां इस श्रेणी की अन्य पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है।

इन दोनों डील की घोषणा 13-14 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान करेंगे। प्रधानमंत्री यूरोपीय राष्ट्र की दो दिवसीय यात्रा पर जाएंगे और बैस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि भी होंगे। परेड में भारतीय सेना की एक टुकड़ी भी भाग लेगी, जिसमें भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के सैनिक शामिल होंगे।

