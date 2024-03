रक्षा मंत्रालय और एचएएल ने नौसेना के 25 डोर्नियर विमानों को अपग्रेड करने के लिए ₹2,890 करोड़ के सौदे पर किए हस्ताक्षर

Highlights अपग्रेड में डोर्नियर्स को आधुनिक एवियोनिक्स और सेंसर के साथ फिट करना शामिल होगा यह परियोजना साढ़े छह साल की अवधि में 180,000 मानव दिवस का रोजगार पैदा करेगी

नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को नौसेना के 25 डोर्नियर विमानों और संबंधित उपकरणों के मिडलाइफ अपग्रेड (एमएलयू) के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 2,890 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस उन्नयन से समुद्री निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी और समुद्री डोमेन जागरूकता को बढ़ावा देने की प्राथमिक भूमिका निभाने के लिए भारतीय नौसेना के डोर्नियर विमान की परिचालन क्षमता में काफी वृद्धि होगी।

अपग्रेड में डोर्नियर्स को आधुनिक एवियोनिक्स और सेंसर के साथ फिट करना शामिल होगा। मंत्रालय ने कहा कि यह परियोजना साढ़े छह साल की अवधि में 180,000 मानव दिवस का रोजगार पैदा करेगी। 1 मार्च को, रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस मिसाइलों, जहाज-जनित ब्रह्मोस सिस्टम, क्लोज-इन हथियार सिस्टम, उच्च-शक्ति रडार और मिग -29 लड़ाकू विमानों के लिए एयरो-इंजन के लिए 39,125 करोड़ रुपये के पांच अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए।

