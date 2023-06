'डेक्कन क्वीन' के 93 वर्ष पूरे, ट्रेन को फूलों से सजाया गया, दो बड़े केक काटकर मनाया गया जन्मदिन, देखें

Highlights ‘डेक्कन क्वीन’ ने गुरुवार को पुणे और मुंबई के बीच संचालन के 93 वर्ष पूरे कर लिए। खास दिन के लिए डेक्कन क्वीन को रंग-बिरंगे फूलों की मालाओं से सजाया गया था। डेक्कन क्वीन एक जून 1930 को पटरी पर उतरी थी, जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला (जीआईपी) रेलवे के इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर था।

मुंबईः भारतीय रेलवे की पहली डीलक्स ट्रेन ‘डेक्कन क्वीन’ ने गुरुवार को पुणे और मुंबई के बीच संचालन के 93 वर्ष पूरे कर लिए। डेक्कन क्वीन के पुणे रेलवे स्टेशन से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ रवाना होने से पहले रेल प्रेमियों और अधिकारियों ने बेहद उत्साह के साथ दो बड़े केक काटकर ट्रेन का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रकांत पाटिल भी पुणे रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे।

मध्य रेलवे ने कहा, “93 वर्षों के अपने गौरवशाली इतिहास में यह ट्रेन दोनों शहरों को जोड़ने वाली एक परिवहन सेवा से ऊपर उठकर वफादार यात्रियों की एक पीढ़ी को आपस में बांधने वाले संस्थान के रूप में उभरी है।” इस खास दिन के लिए डेक्कन क्वीन को रंग-बिरंगे फूलों की मालाओं से सजाया गया था, वहीं ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म से रवाना हुई, उसके प्रवेश द्वारा पर आकर्षक रंगोली उकेरी गई थी और संगीत की भी व्यवस्था की गई थी। मध्य रेलवे की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, डेक्कन क्वीन एक जून 1930 को पटरी पर उतरी थी, जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला (जीआईपी) रेलवे के इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर था।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि डेक्कन क्वीन, क्षेत्र के दो अहम शहरों-पुणे और मुंबई को जोड़ने वाली पहली डीलक्स ट्रेन थी और इसका नाम पुणे के नाम पर रखा गया था, जिसे ‘दक्खन की रानी’ के नाम से भी जाना जाता है। विज्ञप्ति के अनुसार, शुरुआत में सात डिब्बों वाली दो ट्रेन (रेक) पेश की गई थीं, जिनमें से एक सिल्वर रंग की थी, जिस पर लाल धारियां उकेरी गई थीं, जबकि दूसरी नीले रंग की थी और उस पर सुनहरे रंग की धारियां बनी हुई थीं। विज्ञप्ति में कहा गया है, “मूल रेक का निचला हिस्सा इंग्लैंड में बनाया गया था, जबकि इसके डिब्बे मुंबई में जीआईपी रेलवे के माटुंगा कारखाने में तैयार किए गए थे।”

Our beloved Deccan Queen turns 94 today. DQ is very close to heart for many of us. Many pleasent memories are associated with this iconic train. pic.twitter.com/caN9igE0xS